Tesla побила новый рекорд

Акции американской компании Tesla рекордно подорожали. Рыночная капитализация производителя электрокаров побила новый рекорд, составив 100 миллиардов долларов, передает Reuters.

По состоянию на закрытие торгов 21 января акция компании стоит 647,2 доллара (за торговую сессию ценные бумаги прибавили 7,2 процента), следует из данных биржи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство указывает, что рост капитализации обусловлен уверенностью Уолл-стрит в будущем электрокаров. Глава компании Илон Маск может получить первый транш опционов на 346 миллионов долларов.

Акции Tesla растут на протяжении последних месяцев. На их рост повлияла хорошая квартальная отчетность, открытие завода в Китае, презентация новых моделей. В начале января Tesla по капитализации обогнала мировых автогигантов General Motors и Ford вместе взятых и стала самым дорогим автопроизводителем в истории.