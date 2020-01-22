Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в среду президента Франции Эмманюэля Макрона присоединиться к давлению и санкциям против Тегерана. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Нетаньяху и его супруга Сара приняли сегодня (22 января) президента Франции Макрона в резиденции премьера в Иерусалиме. Премьер-министр Нетаньяху и президент Франции Макрон провели теплую и дружескую встречу за завтраком. Премьер-министр призвал президента Франции присоединиться к давлению и санкциям против Ирана после его [Тегерана] шагов в ядерной сфере и его агрессивных действий в регионе", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что лидеры "обсудили ситуацию в Ливане и проект "Хезболлах" по производству высокоточных ракет", а также "последние события в Ливии в свете участия в них Турции". Кроме этого, Нетаньяху и Макрон договорились учредить "стратегический диалог с целью продолжения укрепления двустороннего сотрудничества и для достижения целей сторон в региональных вопросах", добавили в ведомстве премьера.