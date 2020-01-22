https://news.day.az/world/1196227.html Аэропорт в Триполи возобновил работу после ракетного обстрела

Аэропорт в Триполи возобновил работу после ракетного обстрела

В мире, 22 января 2020 19:45 339

Международный аэропорт "Митига" ливийской столицы Триполи возобновил работу спустя несколько часов после приостановки из-за ракетного обстрела. Об этом сообщается в среду на странице аэропорта в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Авиасообщение в аэропорту "Митига" возобновлено, авиакомпании начнут осуществлять запланированные рейсы с учетом вынужденной задержки", - говорится в сообщении.

Ранее представитель ВС Правительства национального согласия Мухаммед Кануну в Twitter обвинил силы Хафтара в обстреле аэропорта и нарушении перемирия.
"Митига" регулярно приостанавливает работу из-за обстрелов в связи с продолжающимся в пригородах Триполи военным противостоянием между восточной Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и силами, поддерживающими западное Правительство национального согласия Фаеза Сарраджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара 8 января объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром Митига. ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".

В Берлине 19 января прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств ряда стран, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.
 

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