В Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть из-за распространения коронавируса

Распространение нового коронавируса может повлечь за собой падение спроса на нефть и снижение цен примерно на $3 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы Goldman Sachs, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В Китае число погибших от пневмонии, вызванной 2019-nCoV, уже увеличилось до 17 человек. Зафиксированы случаи заражения за пределами Китая: в Таиланде, Японии и Республике Корея.

По данным экспертов, потенциальное влияние для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки. Только на фоне сокращения потребления авиатоплива спрос на нефть может упасть на 170 тыс. баррелей в сутки.