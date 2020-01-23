https://news.day.az/world/1196396.html В Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа
В Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа
Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.
По его данным, метод был успешно опробован в Ухане (административный центр провинции Хубэй). Благодаря новому методу медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре его могут выпустить из карантина.
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