Стрельба в ереванской гостинице - стрелявший искал Кочаряна

В центре Еревана, в гостинице "Эребуни плаза" произошла стрельба, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, мужчина, открывший стрельбу в гостинице "Эребуни Плаза", сдал оружие в результате переговоров с исполняющим обязанности начальника полиции Армении Арманом Саркисяном.

Напомним, что сегодня днем поступило сообщение о стрельбе в гостинице. Ряд СМИ сообщили, что мужчина искал офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который находится в здании гостиницы.