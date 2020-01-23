https://news.day.az/world/1196531.html Стрельба в ереванской гостинице - стрелявший искал Кочаряна

Стрельба в ереванской гостинице - стрелявший искал Кочаряна

В мире, 23 января 2020 17:28 577

В центре Еревана, в гостинице "Эребуни плаза" произошла стрельба, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, мужчина, открывший стрельбу в гостинице "Эребуни Плаза", сдал оружие в результате переговоров с исполняющим обязанности начальника полиции Армении Арманом Саркисяном.

Напомним, что сегодня днем поступило сообщение о стрельбе в гостинице. Ряд СМИ сообщили, что мужчина искал офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который находится в здании гостиницы.

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