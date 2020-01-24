США ужесточают выдачу виз беременным женщинам

В Госдепе США подтвердили, что американские власти с 24 января вводят новые правила выдачи беременным женщинам.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное уведомления Госдепартамента, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра.

"Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа "B", - сказано в документе.

Теперь, если у сотрудника консульства возникнут основания полагать, что заявитель родит ребенка во время пребывания в стране, то будет считаться, что основной целью подачи запроса этим заявителем является получение гражданства США его будущим ребенком. Для того, чтобы опровергнуть эти подозрения, заявителю придется привести четкие доказательные аргументы, которые будут оправдывать его другие цели на американской территории.

В Белом доме считают, это введение таких мер позволит пресечь преступную деятельность в США, а также важны для общественной и национальной безопасности, а также целостности иммиграционной системы государства.