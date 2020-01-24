В офисе Гутерреша заявили, что руководство ООН не пользуется WhatsАpp

Старшие должностные лица ООН не пользуются WhatsApp, так как этот мессенджер не считается безопасным, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На данном этапе старшие должностные лица в ООН проинструктированы, чтобы не использовать WhatsApp. (Сервис) не считается безопасным механизмом. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь пользуется им", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, общается ли генсек ООН с мировыми лидерами по WhatsApp, в частности с наследным принцем Саудовской Аравии.

Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон главы Amazon Джеффа Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца. Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".

Между тем спецдокладчики ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе призвали к немедленному расследованию сообщений о взломе мобильного телефона Безоса.

Глава Amazon ранее заявил, что у него много врагов. В частности, по его словам, "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая Безосу газета Washington Post освещала убийство ее журналиста Джамаля Хашукджи, в котором винят Саудовскую Аравию.