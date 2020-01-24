https://news.day.az/world/1196872.html В Китае зараженные люди падают прямо на улицах - ВИДЕО

В Китае зараженные люди падают прямо на улицах - ВИДЕО

В мире, 24 января 2020 17:40 747

В интернете начали публиковать видео того, как люди в Китае теряют сознание прямо на улицах. Предполагается, что они могут быть инфицированы коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на inforesist.org.

На одном из видеороликов можно заметить, как парень падает без сознания прямо посреди улицы. Впоследствии появилась "скорая", с которой выбежали медики в защитных костюмах и масках. Они взялись помогать парню, который лежал в луже крови. Возможно, он разбил голову при падении.

На сегодняшний день с целью предотвращения распространения вируса в Китае заблокированы 7 городов-миллионников. В этих городах закрыты вокзалы, аэропорты, перекрыты дороги, прервано железнодорожное сообщение. Жителям запрещено покидать города. По некоторым данным, в Ухане 71 человек находится в критическом состоянии.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом достигло 876 человек, от болезни умерли 26 человек.

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