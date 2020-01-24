В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом

Два случая возможного заражения коронавирусом зарегистрированы в Испании, идет проверка, но скорее всего, речь идет о простуде или гриппе, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас в Испании есть люди, которые приехали из Уханя и у которых проявились симптомы. Есть один случай, будут отправлены анализы - но вероятность инфекции очень низкая. Есть другой случай, который исследуется", - сообщил журналистам директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения министерства Фернандо Симон. Он оценил вероятность, что эти люди заражены коронавирусом, как "очень низкую", добавив, что у них, скорее всего, простуда или грипп.