В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек

Спасатели извлекли из-под завалов еще двух женщин после сильного землетрясения, произошедшего в пятницу на востоке Турции. Об этом сообщила в субботу газета Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила газета, женщины были извлечены из-под завалов в городе Элязыг. Первую из них удалось вызволить спустя 17 часов после землетрясения, во время спасательной операции она находилась в постоянном телефонном контакте со спасателями, которые давали ей инструкции.



Еще одна женщина, 65-летняя Айсе Ялдиз, провела под завалами 19 часов, прежде чем спасателям удалось ее вызволить. Издание сообщает, что общее число спасенных людей составляет 42.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21.55 (по Баку). По последним данным, в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 22 человека и пострадали 1030. По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

