https://news.day.az/world/1197135.html 43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции

43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции

В мире, 25 января 2020 19:58 499

Спасатели извлекли из-под завалов 43 человека после разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Последней была спасена 65-летняя женщина Айсе Ялдиз, которая провела под завалами 19 часов.

В настоящее время спасательная операция продолжается, предполагается, что под обломками находятся еще 22 человека.

Землетрясение в турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло вечером 24 января. По последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека, еще 39 находятся под обломками.

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