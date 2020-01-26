В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет Airbus 306 иранской авиакомпании Iran Airtour совершил вынужденную посадку в Тегеране по техническим причинам, сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, самолет после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни столкнулся с технической неполадкой, из-за чего прервал полет в Стамбул, успешно приземлившись в другом тегеранском аэропорту - Мехрабад.

Никто из пассажиров, о количестве которых агентство не сообщает, не пострадал.