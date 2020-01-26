https://news.day.az/world/1197163.html В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет Airbus 306 иранской авиакомпании Iran Airtour совершил вынужденную посадку в Тегеране по техническим причинам, сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его данным, самолет после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни столкнулся с технической неполадкой, из-за чего прервал полет в Стамбул, успешно приземлившись в другом тегеранском аэропорту - Мехрабад.
Никто из пассажиров, о количестве которых агентство не сообщает, не пострадал.
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