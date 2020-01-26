https://news.day.az/world/1197178.html Адвокаты Трампа назвали импичмент «вмешательством в выборы»

Адвокаты Трампа назвали импичмент «вмешательством в выборы»

В мире, 26 января 2020 08:55 202

Адвокаты президента США Дональда Трампа во время выступления в сенате по делу об импичменте главы государства заявили, что отстранение президента создаст "очень опасный" прецедент.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление возглавляющего линию защиты Трампа Пэта Сиполлоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии защиты, выступая за запрет Трампу баллотироваться на следующих выборах, демократы осуществляют "самое массивное вмешательство в выборы в американской истории" и лишают избирателей права выразить свое отношение к Трампу на выборах 3 ноября 2020 года.

Подобные действия являются нарушением конституции Соединенных Штатов, подчеркнул Сиполлоне.

Ранее сообщалось, что адвокаты Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти 09:16, В мире 27
Азербайджан значительно нарастил объем грузоперевозок - ЦИФРЫ 09:10, Экономика 87
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса 09:05, В мире 98
Адвокаты Трампа назвали импичмент «вмешательством в выборы» 08:55, В мире 200
США назвали оружие быстрой и смертельной войны 08:44, В мире 283
Британский футболист умер накануне матча 08:32, Спорт 328
Под завалами здания найдена 2-летняя девочка - чудесное спасение в Турции 08:20, В мире 401
В Турции 15 тысяч человек получили временное жилье после землетрясения 08:11, В мире 426
Демократы сами считают импичмент обманом - заявление Трампа 07:58, В мире 489
В Индии покажут новые образцы вооружений 07:45, В мире 555
В Товузе произошел пожар в трехкомнатной квартире – ФОТО 07:32, Общество 601
Юристы Трампа сказали, как будут выстраивать его защиту 07:19, В мире 648
23 человека погибли, 5,5 тысячи остались без крова - удар стихии в Бразилии 07:07, В мире 770
В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой 06:05, В мире 993
В Перу пройдут досрочные выборы в парламент 04:28, В мире 1 366
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине 03:01, В мире 1 847
Азербайджанских студентов эвакуируют из зоны землетрясения в Турции 01:19, Политика 2 100
В Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги «Формула жизни. Книга о папе и маме» - ФОТО 00:14, Культура 2 513
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет 00:06, В мире 2 678
Глава Евросовета созвал экстренный саммит 25 января 23:38, В мире 2 708
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США 25 января 23:02, В мире 2 790
Boeing 777X начал первый испытательный полет 25 января 22:40, В мире 2 907
Ректор Московского государственного института международных отношений выступил с лекцией в Университете АДА 25 января 22:23, Политика 2 885
"Это удивительная страна с восхитительными, гостеприимными жителями" - Канадская писательница делится впечатлениями от путешествия в Азербайджан 25 января 22:00, Туризм 3 439
Возросло число жертв землетрясения в Турции 25 января 21:51, В мире 3 100
Еще два землетрясения в Турции 25 января 21:29, В мире 6 168
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли 5,5 млрд - ОТЧЕТ 25 января 21:24, Экономика 3 013
Пашинян поддержал возвращение оккупированных территорий Азербайджана - громкое заявление 25 января 21:00, Политика 10 201
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента 25 января 20:39, В мире 3 225
В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой 25 января 20:23, Технологии 3 262
NASA предупреждает: к Земле приближается потенциально опасный астероид 25 января 20:01, В мире 3 554
43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции 25 января 19:58, В мире 3 376
Пашиняну пригрозили судебным иском 25 января 19:54, Политика 4 169
Двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с пневмонией нового типа в Китае 25 января 19:49, В мире 3 312
Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина 25 января 19:43, Общество 3 654
В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера 25 января 19:39, В мире 3 571
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса 25 января 19:29, В мире 3 377
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек 25 января 19:05, В мире 3 504
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека 25 января 18:55, В мире 3 412
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения 25 января 18:50, В мире 3 407
В Польше ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса 25 января 18:45, В мире 3 406
Али Ахмедов: Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов 25 января 18:38, Политика 3 423
Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных 25 января 18:30, В мире 3 506
Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров 25 января 18:20, В мире 3 798
В Европе раскрыли польскую банду с военной подготовкой и элитными авто 25 января 18:12, В мире 3 722
Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров 25 января 18:05, Туризм 3 596
Названы основные сферы деятельности населения Азербайджана 25 января 17:59, Экономика 3 749
В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус 25 января 17:52, В мире 3 651
Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении прав человека из-за допросов иранцев на границе 25 января 17:46, В мире 3 668
Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели 25 января 17:40, В мире 3 714
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро 25 января 17:34, В мире 3 691
В Центре мугама отметят 90-летие Алибабы Мамедова 25 января 17:33, Культура 3 735
США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя 25 января 17:27, В мире 3 767
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв 25 января 17:21, В мире 3 789
Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса 25 января 17:15, В мире 3 802
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции 25 января 17:08, В мире 3 862
"Союзмультфильм" намерен транслировать азербайджанские мультфильмы из "золотой коллекции" 25 января 17:00, Культура 3 990
Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса 25 января 16:53, В мире 3 802
Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 25 января 16:45, Культура 3 955
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО 25 января 16:37, Политика 6 429
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии 25 января 16:34, Политика 3 919
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ 25 января 16:27, Политика 3 918
Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом 25 января 16:21, В мире 4 017
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса 25 января 16:10, В мире 4 798
В Баку призвали акцентировать внимание ЮНЕСКО на проблеме арменизации исторического наследия Азербайджана 25 января 15:58, Политика 4 060
Азербайджан в этом году может провести 20 крупномасштабных деловых мероприятий 25 января 15:55, Экономика 4 169
Азербайджан и Россия могут реализовать совместные проекты в области высоких технологий - российский эксперт 25 января 15:50, Экономика 4 141
Американские военные усилят контроль за иностранцами 25 января 15:42, В мире 4 210
В Багдаде открыли огонь по протестующим 25 января 15:31, В мире 4 183
Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать азербайджанских студентов из зоны бедствия в Турции 25 января 15:21, Политика 18 274
"Мы бесконечно благодарны Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что она создала такие замечательные условия для наших детей" – репортаж из специальной образовательной школы номер 11 - ФОТО - ВИДЕО 25 января 15:20, Политика 17 978
Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата ракет 25 января 14:59, В мире 4 347
В Китае предложили испытать против коронавируса народные средства 25 января 14:51, В мире 4 560
В Афганистане ракета попала в военный вертолет, есть раненые 25 января 14:43, В мире 4 364
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 39 человек 25 января 14:35, В мире 4 505
Азербайджан ведет переговоры с Турцией о предоставлении помощи в связи с землетрясением 25 января 14:29, Политика 7 306
Polad Aslanov işinin gizli tərəfləri açılır - Bakıdan Avropaya uzanan ŞƏBƏKƏ 25 января 14:24, Azərbaycanca 4 819
Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США 25 января 14:18, В мире 4 427
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему 25 января 14:10, Общество 6 193
В Гонконге объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса 25 января 13:53, В мире 4 610
В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом 25 января 13:49, В мире 4 564
Не менее 30 домов обрушились в результате землетрясения в Турции 25 января 13:45, В мире 4 680
Завтра в Баку ожидается 9 градусов тепла 25 января 13:35, Общество 19
Путин выразил соболезнования Эрдогану 25 января 13:31, В мире 4 725
В 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень ЧС 25 января 13:28, В мире 4 712
Новые кадры мощного землетрясения в Турции - ВИДЕО 25 января 13:24, В мире 5 238
Армения под прикрытием реконструкции проводит политику арменизации памятников Азербайджана - Заявление 25 января 13:22, Политика 4 657
США заключили контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием 25 января 13:10, В мире 4 717
Виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме - МИД Ирана 25 января 13:06, В мире 4 866
Важнейшая форма диалога культур Азербайджана и России - поэтический союз - Александр Городницкий 25 января 12:58, Культура 4 792
В Баку завезли новые такси - ВИДЕО 25 января 12:53, Общество 10 317
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 25 января 12:50, Политика 12 085
В Азербайджане названо количество кандидатов в депутаты 25 января 12:46, Политика 4 817
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 25 января 12:42, Экономика 4 828
Названо количество наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в Азербайджане 25 января 12:36, Политика 4 779
Перспективы развития альтернативной энергетики будут только увеличиваться - эксперт 25 января 12:33, Экономика 4 868
В Азербайджане выпало 30 см снега 25 января 12:28, Общество 5 354
Госагентство разъяснило, как будет применяться обязательное медстрахование 25 января 12:18, Общество 5 582
В Японии зафиксировали третий случай заболевания новым коронавирусом 25 января 12:11, В мире 4 901
Установлены личности пострадавших в тяжелом ДТП в Баку 25 января 12:02, Общество 5 322
Азербайджан готов оказать любую помощь в связи с сильным землетрясением в Турции - Заявление МИД 25 января 11:55, Общество 5 356
В Иране повесили наркобарона 25 января 11:52, В мире 5 150
То, что Армения творит с Шушинской крепостью - целенаправленный теракт против азербайджанского наследия 25 января 11:37, Политика 5 180
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 41 25 января 11:26, В мире 5 158
Китай лишен права проведения Олимпийского квалификационного турнира 25 января 11:23, Спорт 5 175
Смертельное ДТП с участием шести машин произошло в Москве - ВИДЕО 25 января 11:13, В мире 5 289
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США 25 января 11:10, В мире 5 199
В Хырдалане будут перебои со светом 25 января 11:03, Экономика 5 230
Давосский форум создает новые возможности для глобальной интеграции Азербайджана 25 января 10:56, Экономика 4 873
Еще одного китайца госпитализировали в России с подозрением на коронавирус 25 января 10:52, В мире 5 259
Страшные кадры разрушительного землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО 25 января 10:46, В мире 6 559
В охваченный коронавирусом Ухань направили 1230 врачей 25 января 10:40, В мире 5 300
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 25 января 10:26, Экономика 5 311
В результате землетрясения в Турции тысячи людей провели ночь на улице 25 января 10:17, В мире 5 484
Сильный пожар в Стамбуле - ФОТО- ВИДЕО 25 января 10:14, В мире 5 958
ЕС готов применить санкции к британским компаниям 25 января 10:11, В мире 5 445
Во Франции около полутонны кокаина нашли в ящике с бананами 25 января 10:04, В мире 5 410
Новая серия Galaxy A от Samsung – такой серию A вы еще не видели - ФОТО (R) 25 января 10:00, Экономика 5 515
Страшная авария в Баку, автомобили упали с моста - много пострадавших - ФОТО 25 января 09:54, Общество 7 810
74 тысячи семей получат право собственности на квартиру 25 января 09:49, Общество 5 712
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 25 января 09:45, Политика 5 408
Люди в панике убегают из магазина во время землетрясения в Турции - ВИДЕО 25 января 09:39, В мире 6 587
Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек 25 января 09:36, В мире 5 556
Среди жертв землетрясения в Турции нет азербайджанцев - Посольство 25 января 09:33, Общество 5 907
США разморозили $60 млн помощи Афганистану 25 января 09:25, В мире 5 507
В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с внедрением ОМС 25 января 09:18, Общество 5 848
Тяжелое ДТП в Баку, 5 пострадавших 25 января 09:14, Общество 5 942
В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом 25 января 09:00, В мире 5 624
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом 25 января 08:40, В мире 5 711
Открытие офиса Всемирного экономического форума в Азербайджане - это важный показатель лидирующей роли нашей страны в регионе 25 января 08:26, Политика 5 820
Азербайджан наращивает производство в металлургии - ЦИФРЫ 25 января 07:32, Экономика 6 290
На участке одного из богатейших людей Таиланда нашли 400 человеческих костей 25 января 01:02, В мире 8 041
Никакими провокационными фильмами Армения не сможет разрушить азербайджано-российские отношения - статья в Day.Az вызвала истерику у сепаратистов 25 января 00:31, Политика 8 908
Во Франции госпитализировали человека с подозрением на заражение коронавирусом 24 января 23:40, В мире 7 896
Азербайджан всерьез намерен усиливать свою роль в мировой экономике - украинский эксперт об итогах Давосского форума 24 января 23:20, Экономика 8 159
Борис Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС 24 января 22:43, В мире 8 167
"Нам с братом повезло превратить древнее ремесло в бренд" - история семейного стартапа в Баку - ФОТО 24 января 22:37, Культура 10 088
Сильнейшее землетрясение в Турции: 21 погибший, 1500 раненых - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 4 24 января 22:34, В мире 11 475
Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе 24 января 21:49, В мире 8 456
Алеппо обстреляли почти 50 раз - 11 погибших 24 января 21:35, В мире 8 351
Али Керимли и его пособники прислуживают зарубежным силам в целях очернения страны - Бахруз Гулиев 24 января 20:56, Политика 8 579
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая 24 января 20:47, В мире 8 638
В Баку проходит ароматный Фестиваль кофе и чая - ФОТО 24 января 20:36, Общество 9 349
Постоянно растет интерес азербайджанской молодежи к русскому языку – академик Кямал Абдулла 24 января 20:24, Общество 9 676
Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии 24 января 20:22, В мире 8 640
Обнаружен неудаляемый Android-вирус 24 января 20:15, Технологии 8 709
Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ - ФОТО 24 января 20:03, Общество 8 710
СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае 24 января 19:55, В мире 8 625
В Баку оштрафованы водители, скрывшие номера автомобилей 24 января 19:42, Общество 9 070
На более 1800 строительных объектов выявили недостатки 24 января 19:30, Общество 8 784
Ещё новости