https://news.day.az/world/1197216.html Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс.

В мире, 26 января 2020 11:14 361

Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов по-прежнему составляет 56? Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее китайские власти сообщали о 1975 заболевших.

Заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден. Более половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (104 случая), Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).

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