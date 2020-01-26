В Турции шесть человек остаются под завалами после землетрясения

Спасатели в Турции разбирают завалы разрушенных после землетрясения зданий в городе Элязыг, под которыми находятся шесть выживших. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Спасатели извлекли живыми уже 45 человек. Шесть граждан находятся под завалами в Элязыге, спасатели там работают", - сказал Сойлу журналистам.

По его словам, после землетрясения было зафиксировано 678 афтершоков, 20 из них были выше 4 баллов.

Как сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, в больницах в настоящее время проходят лечение 104 раненых при землетрясении, из них 13 находятся в реанимации.



Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

По последним данным, 35 человек погибли и 1607 пострадали.

