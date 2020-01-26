https://news.day.az/world/1197315.html В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек
Не менее восьми человек погибли, более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Аазаз на северо-западе Сирии, передает РИА Новости.
Согласно первоначальным данным, восемь человек погибли, более 20 пострадали при взрыве заминированного автомобиля перед рестораном и заправочной станцией в городе Аазаз на севере провинции Алеппо.
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