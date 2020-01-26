https://news.day.az/world/1197319.html В Ираке снова атаковали ракетами окрестности посольства США
В Ираке снова атаковали ракетами окрестности посольства США
По меньшей мере четыре ракеты взорвались в воскресенье в "зеленой зоне" Багдада неподалеку от посольства США. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters.
В свою очередь Agence France-Presse информировало о пяти взорвавшихся ракетах.
О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.
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