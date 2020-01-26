В Ираке снова атаковали ракетами окрестности посольства США

По меньшей мере четыре ракеты взорвались в воскресенье в "зеленой зоне" Багдада неподалеку от посольства США. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters.

В свою очередь Agence France-Presse информировало о пяти взорвавшихся ракетах.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.