https://news.day.az/world/1197319.html В Ираке снова атаковали ракетами окрестности посольства США

В Ираке снова атаковали ракетами окрестности посольства США

В мире, 26 января 2020 22:29 273

По меньшей мере четыре ракеты взорвались в воскресенье в "зеленой зоне" Багдада неподалеку от посольства США. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters.

В свою очередь Agence France-Presse информировало о пяти взорвавшихся ракетах.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

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