США активизировали контртеррористические операции в Сирии

Подразделения США в Сирии активизировали контртеррористические операции после паузы, вызванной обеспечением защиты самих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам в Сирии глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.

"Темпы [проведения контртеррористических операций] восстанавливаются", - отметил он. Сейчас, по словам Маккензи, американские ВС в Сирии проводят еженедельно совместно с курдскими силами от трех до четырех операций против террористической группировки "Исламское государство".

При этом Маккензи не стал уточнять, как долго американские войска еще будут оставаться в стране. "Я, честно говоря, не знаю, как долго мы будем здесь, - сказал командующий СЕНТКОМ. - И у меня нет никаких указаний, кроме как продолжать работать с нашими партнерами здесь". Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что ВС США будут готовы справляться с различными ситуациями в стране "по мере их развития в будущем". "Сейчас мы уделяем первоочередное внимание окончательному разгрому ИГ", - подчеркнул генерал.