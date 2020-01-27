Последствия разрушительного землетрясения в Турции - ФОТОРЕПОРТАЖ

В районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени (21:55 по Баку) 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них - магнитудой выше 4.

В результате ЧП погибли около 40 человек, более 1,5 тысячи получили ранения.

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезаны от мира.

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

МИД Азербайджана заявил, что среди пострадавших азербайджанцев нет