Антивирус Avast уличили в продаже персональных данных пользователей крупным компаниям, в том числе Google, IBM и Microsoft. Бизнес был организован через дочернюю фирму, и покупателям предлагались различные наборы информации, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Заработки Avast исчислялись миллионами долларов, общий размер дохода пока не установлен.

Совместное расследование, проведенное изданиями Vice Motherboard и PCMag, обнаружило, что антивирус Avast собирает пользовательские данные, которые затем перепродаются таким гигантам, как Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit и многим другим. Некоторые из них уже поспешили откреститься от Avast. Например, Microsoft заявила, что сейчас не имеет отношения к компании. Yelp заявила, что была вовлечена в одноразовую сделку с Jumpshot.

Подразделение Avast, занимающееся продажей данных, - это дочерняя компания Jumpshot, которая предлагает своим клиентам доступ к пользовательскому трафику со 100 000 000 устройств, включая компьютеры и телефоны.

Выводы исследователей основаны на анализе утечек, контрактов и других документов компании. Журналисты подчеркивают, что подобные сделки между компаниями обычно являются крайне конфиденциальными, а сотрудники компаний, как правило, проинструктированы не говорить публично об отношениях Jumpshot.

Сколько на этом зарабатывает сама Avast, неясно, но одна только маркетинговая фирма Omnicom Media Group заплатила за доступ к данным более $2 млн в 2019 г., как указано в расследовании.

Пользовательская версия антивируса Avast распространяется на полностью бесплатной основе и доступна под Windows, macOS и Andoid. Его также можно приобрести в составе платного решения Premium Security, в которое входят брандмауэр, защита от спама и ряд других функций. Корпоративным клиентам компания предлагает платное антивирусное решение Avast Business.

Avast утверждает, что собирает данные только пользователей, давших свое согласие, однако опрошенные журналистами пользователи не знают о продаже своих данных третьим сторонам.

Полученные Motherboard и PCMag данные включали историю поиска в Google, поиски местоположения и GPS-координаты на "Картах Google", а также сведения о том, какие сайты и когда посещал пользователь. Журналисты даже могли определить, какие ресурсы "для взрослых" посещал пользователь, какие поисковые запросы вводил на этих сайтах и какие видео смотрел.

Хотя данные являются анонимными и не содержат имен, по словам экспертов, их вполне достаточно для деанонимизации того или иного пользователя. Другие продукты Jumpshot, к примеру, предназначены для отслеживания того, какие видео пользователи просматривают на YouTube, Facebook и Instagram или для анализа конкретных e-commerce доменов, чтобы помочь маркетологам понять, как пользователи на них попадают.

Как стало известно в прошлом месяце, расширения для браузеров от Avast собирали данные об активности пользователей в интернете. Впоследствии компания была вынуждена прекратить эту практику, однако быстро нашла выход из сложившейся ситуации и стала собирать данные непосредственно через свои антивирусы.

Согласно документам Jumpshot на прошлой неделе Avast стала запрашивать у пользователей своего бесплатного антивируса разрешение на сбор их данных. Запрос отображается в всплывающем окне, однако, как показал проведенный журналистами опрос, пользователи не знают, что речь идет о продаже их данных третьим сторонам.

