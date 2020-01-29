https://news.day.az/world/1198013.html Французские пожарные вновь протестуют
Французские пожарные вновь протестуют
Во Франции произошли массовые столкновения между полицией и пожарными. Сотрудники пожарных служб накануне присоединились к протестам против социальных реформ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Они потребовали улучшения условий работы и увеличения надбавки к зарплате за опасные условия труда.
Для разгона митингующих правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и дубинки. О количестве пострадавших с обеих сторон - не сообщается.
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