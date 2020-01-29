Китайские молекулярные биологи выяснили, что одно из антител, открытых во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, может нейтрализовать вирус, вызвавший текущую вспышку пневмонии в Китае и ряде других стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV. При этом, что примечательно, более мощные антитела m396 и CR3014 не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка, при помощи которого новый патоген заражает клетки человека", - пишут исследователи.

Это открытие, как пишут ученые из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае (Китай), позволяет надеяться на то, что вещество CR3022, в комбинации с другими антителами, способными соединяться с новым коронавирусом, позволит достаточно быстро создать первые действенные средства для лечения этой формы пневмонии и остановки эпидемии.

Молекулярные биологи пришли к такому выводу, проследив за тем, как копия белка RBD, который вирус использует для проникновения в человеческие клетки, взаимодействует с различными антителами, которые были открыты в организме пациентов или созданы во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Близкое родство этих вирусов и схожее устройство их версий RBD, как предположили ученые, давали некоторый шанс на то, что эти молекулы смогут нейтрализовать новый патоген. С одной стороны, эти надежды оправдались в случае с CR3022, однако все остальные четыре антитела, в том числе и синтетическое лекарство m336, созданное несколько лет назад в Институте вирологии Уханя, вообще не реагировали на вирусный белок.

Это открытие сильно удивило ученых, так проведенные ими компьютерные расчеты говорили об обратном и не указывали, что небольшие различия в структуре RBD сделают 2019-nCoV неуязвимым для действия этих белковых молекул. Сейчас китайские исследователи изучают образцы крови больных в надежде открыть другие антитела, которые будут соединяться с вирусом активнее, чем это делает CR3022.