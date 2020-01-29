Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сняло рекомендации избегать любых полетов над Ираном. Об этом в среду сообщается на сайте агентства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник состоялось заседание интегрированной группы ЕС по оценке рисков авиационной безопасности для обсуждения последней информации, касающейся безопасности полетов над Ираном, по итогам которого ранее вынесенные агентством и комиссией ЕС рекомендации в качестве меры предосторожности избегать перелетов были сняты.

Также отозваны рекомендации, касающиеся запрета авиаперевозок над территорией Ирака.

Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности из-за инцидента с украинским самолетом рекомендовало избегать полетов над Ираном.