Танкер загорелся в среду у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом сообщила издающаяся в столице ОАЭ Абу-Даби газета The National со ссылкой на Морскую торговую организацию Соединенного Королевства (МТОСК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, возгорание произошло примерно в 16:00 по местному времени. Судно находится в 40 км от эмиратского побережья. На борту находятся люди, но пока неизвестно их число. Не установлена и принадлежность судна, его флаг, порт приписки.

"Известно лишь, что танкер находится "в регионе около месяца"", - приводит газета слова представителя МТОСК.