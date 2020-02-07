Опубликовано видео испытаний американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ракету запустили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Издание Newsweek подчеркнуло, что испытания прошли ровно за год до окончания последнего ядерного соглашения между Москвой и Вашингтоном - СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года.

Владимир Путин неоднократно предлагал американскому коллеге Дональду Трампу начать переговоры по продлению соглашения без предварительных условий. При этом американская сторона требует расширения договора - по мнению Вашингтона, его также должен подписать Пекин. В Китае отказываются становиться стороной соглашения, аргументируя это тем, что США и Россия располагают куда более обширным ядерным арсеналом.

СНВ ограничивает количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на субмаринах, а также стратегических бомбардировщиков до 700, количество развернутых во всех сферах боеголовок до 1550, а развернутых и неразвернутых пусковых систем до 800. Это последнее действующее между двумя странами соглашение о разоружении - в 2002 году США вышли из договора по противоракетной обороне, а в 2019-м - из ДРСМД.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.