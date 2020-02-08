По состоянию на восьмое февраля в Казахстане были госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 124 человека с температурой и признаками ОРВИ. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана, передает Day.Az.

Отмечается, что 101 из них были выписаны, а в стационарах под медицинским наблюдением остается 23 человека.

За период с шестого января по шестое февраля через пункты пропуска государственной границы с Китаем в Казахстан прибыло 30,597 тысячи человек.

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Казахстана в этот период осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 21,838 тысячи человек.

Из 83 эвакуированных граждан Республики Казахстан у 13 продолжается клиника ОРВИ легкой степени, с катаральными явлениями, без повышения температуры тела.

В свою очередь, состояние граждан Казахстана, эвакуированных из города Ухань в Россию и Узбекистан удовлетворительное, повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не зафиксировано.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 34,944 тысячи человек, 725 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.