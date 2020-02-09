Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать нефть у российских компаний по ценам, установившимся на мировом рынке. Об этом заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Крутого, белорусская сторона изначально требовала данных условий для закупок.

"Не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Беларусь договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.