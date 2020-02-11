Компания Bulgargaz, которая является крупнейшей болгарской газораспределительной компанией, находится на завершающей стадии переговоров с компанией "Газпром экспорт" по снижению цены на сырье.

Об этом сообщается на сайте болгарского предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что достичь соглашения сторонам удастся до конца февраля 2020 года, и цена на газ для Болгарии значительно снизится.