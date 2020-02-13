https://news.day.az/world/1202574.html Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

В мире, 13 февраля 2020 09:12 237

Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, среди новых заразившихся - 43 пассажира и один член экипажа Diamond Princess. В общей сложности на судне заразились 218 человек.

Карантин, поддерживаемый из-за заражения части пассажиров и членов экипажа новым коронавирусом, истекает 19 февраля, если не будет еще продлен дополнительно.

Ранее сообщалось, что у пассажиров, которые будут сняты с борта судна до истечения срока карантина, возьмут анализы на коронавирус. Многие пожилые люди на лайнере страдают диабетом и другими болезнями, не связанными с вирусом, и нуждаются в помощи. По словам Като, пожилые люди сойдут с судна 14 февраля.

Всего на Diamond Princess находятся около 3,6 тысячи человек.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Еще один прибывший из Китая студент помещен в карантин 09:33, Общество 31
Трех китайских чиновников уволили на фоне ситуации с коронавирусом 09:27, В мире 134
Джефф Безоc купил особняк за рекордную сумму 09:22, В мире 178
Дефицит бюджета США стал максимальным с 2011 года 09:18, В мире 207
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии 09:12, В мире 236
Тяжелое ДТП в Баку, много пострадавших - ФОТО 09:05, Общество 421
Названа причина резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом 09:00, В мире 448
Раскрыты истинные масштабы глобальной катастрофы 08:45, Это интересно 531
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса 08:33, Технологии 434
ВОЗ назвала сроки тестирования вакцин против коронавируса на людях 08:24, В мире 529
Трагедия в Имишли: мать скончалась, отец и дочь в критическом состоянии 08:12, Общество 854
Симоньян и коронавирус - "русская патриотка" оскорбила сразу несколько стран - ФОТО 08:05, Политика 1 102
Если Армения продолжит наглеть в вопросе оккупированного Карабаха, то ей никто и ничто уже не поможет 08:00, Политика 786
Американский сенат намерен ограничить полномочия Трампа по Ирану 07:46, В мире 687
Huawei ответила на обвинения о доступе к данным пользователей 07:32, Технологии 695
Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном 07:19, В мире 848
ВОЗ продлила на три месяца международный режим ЧС 07:07, В мире 840
Сирийские войска выбили террористов из трех поселков к западу от Алеппо 05:28, В мире 1 364
В США выставили на продажу самую дорогую вещь с Титаника - ФОТО 05:12, Это интересно 1 500
Турция заявила о нейтрализации еще 55 сирийских военных 04:01, В мире 1 744
Совбез ООН утвердил итоги берлинской конференции по Ливии 02:32, В мире 1 972
Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве 01:22, В мире 1 925
Рассекречена дешевая версия AirPods 01:05, Технологии 2 406
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусов в Китае 00:19, В мире 2 544
В Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом 12 февраля 23:39, В мире 2 665
Рафик Гусейнов стал чемпионом Европы 12 февраля 23:31, Спорт 2 893
Обновленный Милли Меджлис сможет активнее участвовать в укреплении экономики Азербайджана 12 февраля 23:20, Политика 2 673
Политолог Андрей Быстрицкий — о новом витке напряженности на Ближнем Востоке и его последствиях для региона 12 февраля 22:58, В мире 2 846
«Тернистые отношения» - Не теряющий актуальности спектакль поразил публику - ФОТО 12 февраля 22:48, Культура 2 879
НАТО полностью поддерживает действия Турции в Идлибе 12 февраля 22:27, В мире 3 009
В Москве пройдет концерт памяти Муслима Магомаева 12 февраля 22:04, Культура 3 029
Генсек НАТО примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 12 февраля 21:48, В мире 3 028
В мире стало больше миллионеров 12 февраля 21:26, В мире 3 090
В Азербайджане начали выращивать четыре новых сорта картофеля 12 февраля 20:58, Экономика 3 397
Число пользователей WhatsApp достигло 2 миллиардов 12 февраля 20:56, Технологии 3 233
Турция ждет от США более конкретной поддержки по Идлибу 12 февраля 20:52, В мире 3 409
Президент Ильхам Алиев внес поправки в Протокол об оказании финансовой помощи на содержание в Азербайджане Межгосударственного Совета 12 февраля 20:40, Политика 3 278
В НАТО отказались вступать в опасную гонку вооружений с Россией 12 февраля 20:35, В мире 3 451
Агентство по развитию МСБ Азербайджана наладит сотрудничество с германской ассоциацией BVMW - ФОТО 12 февраля 20:22, Экономика 3 354
Айдын Гулиев: Радикальная оппозиция критикует выборы, пытаясь запудрить народу мозги 12 февраля 20:16, Политика 3 362
Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб 12 февраля 20:12, В мире 3 558
Apple поддержит разработку стандарта беспарольного доступа 12 февраля 20:00, Технологии 3 382
"Китайский Google" выпустил сервис для самостоятельной диагностики коронавируса 12 февраля 19:46, В мире 3 484
МВД Азербайджана обратилось к иностранным гражданам 12 февраля 19:32, Общество 4 071
Fələyin seçki küləyi - YUNUS OĞUZ YAZIR 12 февраля 19:24, Azərbaycanca 3 726
Цена нефти Brent растет более чем на 4% 12 февраля 19:15, Экономика 3 625
В Турции открылся музей погибшего российского посла Андрея Карлова 12 февраля 19:11, В мире 3 594
ИВ Баку ответила на обращение в связи с митингом 12 февраля 18:58, Mister X 3 987
В Баку открылся IX Республиканский конкурс "Будущие ученые" 12 февраля 18:55, Общество 3 965
AZAL реализовывает новый проект для пассажиров с особенностями развития 12 февраля 18:51, Общество 4 244
Талех Зиядов: В марте на территории Бакинского порта будет запущен таможенный и временной склад 12 февраля 18:44, Экономика 3 706
Второй авиаперевозчик Италии заявил о своей ликвидации 12 февраля 18:35, В мире 3 768
Владелец Gucci закрыл половину магазинов в Китае из-за коронавируса 12 февраля 18:23, В мире 3 763
В Баку определились победители по социальным и академическим видам танца - ФОТО 12 февраля 18:15, Культура 3 850
BŞİH müxalifətin mitinq keçirməsinə razılıq verdi 12 февраля 18:13, Azərbaycanca 3 961
Россия - один из приоритетных рынков для Азербайджана - Флориан Зенгстшмид 12 февраля 18:06, Туризм 3 837
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию архивного дела в Азербайджане на 2020-2025 гг. 12 февраля 17:58, Политика 3 826
Президент Ильхам Алиев назначил ректора в Нахчыванский институт учителей 12 февраля 17:51, Политика 3 879
Баку в ТОП-5 самых популярных городов-организаторов Евро-2020 12 февраля 17:50, Спорт 4 147
В Баку задержан сын экс-депутата 12 февраля 17:44, Общество 4 592
Александр Калягин: Обожаю азербайджанцев и Азербайджан 12 февраля 17:43, Культура 4 311
Завод нефтяной компании Exxon Mobil полыхает в США - ВИДЕО 12 февраля 17:38, В мире 4 082
Названы условия для участия в V Фестивале буктрейлеров Азербайджана 12 февраля 17:36, Культура 3 906
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство яслей-детсада в Кюрдамире 12 февраля 17:32, Политика 3 912
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового школьного здания в Кюрдамире 12 февраля 17:28, Политика 3 896
ОПЕК скорректировала прогноз по Азербайджану 12 февраля 17:25, Экономика 4 049
В Баку выявили незаконно действующее предприятие по переработке куриного мяса - ФОТО 12 февраля 17:23, Общество 4 262
В оккупированном Карабахе убиты двое армянских солдат 12 февраля 17:18, Политика 4 197
Али Ахмедов: радикальная оппозиция провоцирует конфронтацию под предлогом "протеста" против результатов выборов 12 февраля 17:15, Политика 3 968
В Азербайджане восстановят излюбленное место отдыха населения - ФОТО 12 февраля 17:09, Общество 6 917
Утвержден план мероприятий по проведению 28-й годовщины Ходжалинского геноцида 12 февраля 17:04, Политика 4 038
Facebook удалил три группы аккаунтов из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы 12 февраля 16:56, В мире 4 115
ОПЕК ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть из-за коронавируса 12 февраля 16:42, В мире 4 164
США ожидают, что ОПЕК продолжит сокращать добычу нефти в 2020 году 12 февраля 16:30, В мире 4 177
В Шамкире сотрудники МЧС спасли из снежного плена 5 человек - ВИДЕО 12 февраля 16:29, Общество 4 394
Четыре человека спаслись после 32 дней дрейфа в открытом море 12 февраля 16:21, В мире 4 397
Впервые в Баку состоялся легендарный фламенко-спектакль "Фрида" - ФОТО 12 февраля 16:10, Культура 4 373
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева 12 февраля 16:05, Политика 4 249
Граждане Азербайджана, не сумевшие вернуться из-за снегопада, размещены во временных приютах в Иране - ВИДЕО 12 февраля 15:51, Общество 4 613
США раскритиковали за засилье белых миллиардеров 12 февраля 15:45, В мире 4 488
В Баку прошел музыкально-поэтический вечер "Demo version of Love" - ФОТО 12 февраля 15:39, Культура 4 453
Нигяр Арпадараи подает в отставку 12 февраля 15:35, Общество 7 616
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 12 февраля 15:33, В мире 4 464
В США анонсировали начало политической революции 12 февраля 15:29, В мире 4 541
Nissan подал иск на 91 млн долларов против Карлоса Гона 12 февраля 15:25, В мире 4 446
Помпео рассказал, как Иран научился скрывать свои ракетные испытания 12 февраля 15:21, В мире 4 570
Атака опасной болезни: число жертв коронавируса в Китае снова выросло 12 февраля 15:17, В мире 4 584
В двух районах Баку не будет воды 12 февраля 15:12, Общество 5 812
Как армянские банкиры обкрадывают российских вкладчиков 12 февраля 15:05, Политика 5 205
Оплата теперь может быть произведена с помощью кольца - ФОТО (R) 12 февраля 15:00, Экономика 4 705
Увеличилась численность населения Азербайджана 12 февраля 14:57, Общество 4 981
Граждане Азербайджана потратили на покупки в 2020 году более 3 млрд манатов - ЦИФРЫ 12 февраля 14:48, Экономика 4 551
Утверждена новая структура аппарата Президиума АН Азербайджана 12 февраля 14:43, Общество 4 775
Анна Нетребко стала лауреатом "Нобелевской премии в области музыки" 12 февраля 14:39, Культура 5 083
Особенно много туристов приезжает в Азербайджан на Формулу 1 - Азад Рагимов 12 февраля 14:35, Общество 4 660
Канада выделила 1,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом 12 февраля 14:31, В мире 4 560
Состоялось открытие Кюрдемирского филиала ОАО «Азерхалча» - ФОТО - ВИДЕО 12 февраля 14:28, Политика 16 005
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия центра ASAN xidmət в Кюрдамире - ФОТО - ВИДЕО 12 февраля 14:25, Политика 15 819
В Кюрдамире состоялось открытие агропарка ООО «Глобал Агро» - ФОТО - ВИДЕО 12 февраля 14:19, Политика 15 912
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор - ФОТО - ВИДЕО 12 февраля 14:11, Политика 15 876
Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе 12 февраля 14:06, В мире 4 943
Президент Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район - ФОТО - ВИДЕО 12 февраля 14:03, Политика 15 845
В Иране женщина умерла от коронавируса 12 февраля 14:02, В мире 5 430
Трамп готов к новой встрече с Ким Чен Ыном 12 февраля 13:59, В мире 4 800
Иностранные туристы стали чаще посещать Азербайджан 12 февраля 13:57, Туризм 4 865
Новая Зеландия потеряет 160 млн долларов из-за коронавируса 12 февраля 13:55, В мире 4 799
До и после коронавируса: как выглядит безлюдный Китай - ФОТОРЕПОРТАЖ 12 февраля 13:51, В мире 5 526
В Баку состоится юбилейный концерт ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" 12 февраля 13:48, Культура 4 913
Новшество в получении водительских прав в Азербайджане 12 февраля 13:45, Общество 6 046
К сведению желающих поступить на госслужбу 12 февраля 13:42, Общество 5 036
В Баку потеплеет 12 февраля 13:39, Общество 10
Такие соревнования, как "Формула 1", пропагандируют Баку – Эльдар Азизов 12 февраля 13:36, Общество 5 096
С текущего года TANAP будет приносить доход Азербайджану 12 февраля 13:33, Экономика 5 058
Правовой беспредел в пашиняновской Армении - Куда смотрит Запад? 12 февраля 13:30, Политика 5 435
В Баку могут вернуться обменники - УСЛОВИЯ - ВИДЕО 12 февраля 13:28, Экономика 5 714
В Шамкире сгорела теплица, есть погибший 12 февраля 13:24, Общество 5 002
В Колумбии стартовало 180-дневное кругосветное путешествие Фарида Новрузи - ФОТО 12 февраля 13:18, Туризм 4 965
Азербайджан на высоком уровне проводит соревнования "Формулы 1" – Чейз Керри 12 февраля 13:16, Спорт 5 111
Полсотни звезд: кто пришел на афтепати «Оскар-2020» - ФОТОРЕПОРТАЖ 12 февраля 13:13, Шоу-бизнес 5 436
Обнародованы зарплаты азербайджанских депутатов 12 февраля 13:08, Общество 7 292
Хикмет Гаджиев: Азербайджан превратил геополитические реалии в геополитические возможности 12 февраля 13:04, Политика 4 962
Садальский: "Тину Канделаки лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело" 12 февраля 13:00, Политика 5 439
Эрдоган: ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима 12 февраля 12:47, В мире 5 280
NASA открыло набор астронавтов для полетов на Луну и Марс 12 февраля 12:43, В мире 5 102
Азербайджанский бизнес будет усиливаться в украинской экономике - политолог 12 февраля 12:39, Экономика 5 175
Два взрыва прогремели в офисе почтовой компании в Амстердаме 12 февраля 12:36, В мире 5 097
Азербайджан может принять новую программу по развитию цифровых платежей 12 февраля 12:32, Экономика 5 211
Как отличить "нехороший" сайт: советы по безопасности в интернете 12 февраля 12:29, Технологии 5 230
В Азербайджане будут запущены новые виды платежей 12 февраля 12:25, Экономика 5 575
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии перевалило за 170 человек 12 февраля 12:22, В мире 5 168
Неожиданный снегопад унес семь жизней в Иране - ВИДЕО 12 февраля 12:13, В мире 5 434
Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент 12 февраля 12:08, Шоу-бизнес 5 589
В Азербайджане вырос объем платежей через POS-терминалы 12 февраля 12:01, Экономика 5 222
В Китае казнен мужчина, убивший врача 12 февраля 11:52, В мире 5 442
Немецкое RBB Kultur пропагандирует азербайджанскую музыку - ВИДЕО 12 февраля 11:48, Культура 5 424
В США опасаются, что Huawei может иметь доступ к телефонным сетям 12 февраля 11:45, В мире 5 357
В январе 2020 года аэропорты Азербайджана обслужили на 14% больше пассажиров 12 февраля 11:41, Экономика 5 330
Официально раскрыт дизайн нового Kia Sorento - ФОТО 12 февраля 11:38, Технологии 5 758
Объявлены имена послов ЧМ по аэробной гимнастике в Баку 12 февраля 11:34, Спорт 5 431
Азербайджан намерен наращивать объем безналичных платежей 12 февраля 11:32, Экономика 5 350
В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег - ВИДЕО 12 февраля 11:28, В мире 5 487
Трамп намерен распечатать нефтяной запас США 12 февраля 11:20, В мире 5 561
ВМС США сертифицировали электромагнитную катапульту для самолетов авианосца Gerald Ford 12 февраля 11:16, В мире 5 452
В Шамахы спасли людей, застрявших на заснеженной дороге 12 февраля 11:11, Общество 5 864
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему 12 февраля 11:07, Общество 7 548
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы - еще одна веха развития в общей политической системе Азербайджана 12 февраля 11:05, Политика 5 575
Гран-при Китая "Формулы-1" не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса 12 февраля 11:02, В мире 5 471
Тяжелое ДТП на крупном проспекте в Баку, образовалась пробка - ФОТО 12 февраля 10:58, Общество 6 195
КНР лидирует по числу патентных заявок в самых перспективных областях 12 февраля 10:55, В мире 5 482
Жесткую посадку российского самолета без шасси сняли на камеры из салона - ВИДЕО 12 февраля 10:51, В мире 5 819
Ещё новости