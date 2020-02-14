https://news.day.az/world/1202920.html Задержан мужчина, устроивший стрельбу возле университета в Бангкоке
Задержан мужчина, устроивший стрельбу возле университета в Бангкоке
Мужчина, устроивший стрельбу возле университета Чулалонгкорна в Бангкоке, задержан полицией. Очевидцы рассказали, что сначала он палил в воздух, а потом начал стрелять по прохожим. Всего он сделал до 50 выстрелов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пострадавших нет.
Известно, что преступник - 44-летний Эккачай Чаруексип - поссорился с близкими и ушел из дома. В СМИ размещена его фотография: он запечатлен в шортах и футболке, к вырезу которой привешены очки. Лицо злоумышленника заретушировано. Позади видны силуэты спецназовцев.
8 февраля в таиландском городе Корат капрал расстрелял 26 человек, более 60 были ранены.
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