Новое граффити, вероятно, сделанное знаменитым британским уличным художником Бэнкси, украсило стену в британском городе Бристоль накануне Дня всех Влюбленных, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сам Бэнкси пока не подтвердил в Instagram, что действительно является автором рисунка.

"Новая работа, вдохновленная Днем Святого Валентина, появилась на одной из стен здания в районе Бартон-Хилл на улице Марш-лейн за ночь, жители обнаружили ее около 6.20 утра в четверг", - сообщает издание.

На граффити запечатлена девочка, стреляющая из рогатки, над ней расплывается красное пятно из цветов.