https://news.day.az/world/1202921.html Новое граффити в стиле Бэнкси появилось в Бристоле - ФОТО
Новое граффити в стиле Бэнкси появилось в Бристоле - ФОТО
Новое граффити, вероятно, сделанное знаменитым британским уличным художником Бэнкси, украсило стену в британском городе Бристоль накануне Дня всех Влюбленных, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сам Бэнкси пока не подтвердил в Instagram, что действительно является автором рисунка.
"Новая работа, вдохновленная Днем Святого Валентина, появилась на одной из стен здания в районе Бартон-Хилл на улице Марш-лейн за ночь, жители обнаружили ее около 6.20 утра в четверг", - сообщает издание.
На граффити запечатлена девочка, стреляющая из рогатки, над ней расплывается красное пятно из цветов.
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