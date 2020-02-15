Он также указал, что перед началом Китайского нового года (24 января) в город Ухань в срочном порядке были направлены 4 миллиарда юаней в новых банкнотах.

По его словам, это укрепило чувство защищенности сотрудников банков и других учреждений, где используют наличные средства. Помимо этого, было приостановлено движение наличных средств между провинциями, а также внутри провинций с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией, что также снижает риск распространения заражения.

"Процесс выдачи наличных средств происходит с соблюдением мер контроля и гигиены, от коммерческих банков требуют, чтобы операции с наличными проводились в соответствии с разграничением доходов и расходов. Выдача средств должна по максимуму производится именно новыми банкнотами", - заявил представитель ЦБ.