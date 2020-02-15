https://news.day.az/world/1203435.html В Великобритании у девяти пациентов подтвердили коронавирус

В Великобритании у девяти пациентов подтвердили коронавирус

В мире, 15 февраля 2020 18:56 494

Коронавирус подтвержден у девяти пациентов в Великобритании, сообщило управление здравоохранения Англии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Анализы девяти пациентов подтвердили коронавирус. Если будут обнаружены новые случаи, главный врач Англии объявит об этом незамедлительно", - говорится в заявлении.

Ранее Национальная служба здравоохранения (NHS) сообщила, что в субботу были выписаны восемь человек, наблюдавшихся медиками в связи с подозрениями на коронавирус. Еще около 100 человек остаются в карантине в гостинице города Милтон-Кинс. О том, что у кого-то из них диагностирован коронавирус, не сообщается.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.

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