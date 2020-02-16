Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая возросло до 56249, 1596 из них умерли, выздоровели 5623 человека.

Об этом сообщил в воскресенье комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти сообщали о более чем 54,4 тыс. заболевших, 1457 жертвах и 4774 выздоровевших.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в Ухане (административный центр провинции), считающемся эпицентром распространения заболевания, превысило 39,4 тыс. Далее следуют города Сяогань (около 3,2 тыс. зараженных) и Хуанган (свыше 2,8 тыс.). В медучреждениях провинции в крайне тяжелом состоянии находятся более 1,9 тыс. человек, в тяжелом - 8,4 тыс.