Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing 737-800. Об этом в интервью NBC заявил министр иностранных дел страны Мохамад Джавад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки информации. Зариф отметил, что иранским специалистам необходимо "программное обеспечение, кабели и дополнительная экспертиза США или других западных стран".

"Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение?" - поинтересовался глава МИД Ирана, добавив, что его страна хочет знать о содержимом черного ящика "больше, чем кто-либо другой".

В то же время Зариф подчеркнул, что иранские специалисты не коснутся черных ящиков без участия всех заинтересованных сторон.