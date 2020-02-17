https://news.day.az/world/1203647.html Утечка ядовитого газа в Пакистане, десятки отравились, есть погибшие
Утечка ядовитого газа в Пакистане, десятки отравились, есть погибшие
По меньшей мере пять человек погибли, еще 70 пострадали из-за утечки неизвестного ядовитого газа в морском порту города Карачи на юге Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По их данным, утечка произошла, когда рабочие выгружали контейнер с химикатом с судна. Как отметил представитель местных спасательных служб, пострадавшие были госпитализированы. Он добавил, что некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим представитель не исключил вероятность роста числа погибших.
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