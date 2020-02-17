Аэропорт в городе Алеппо возобновляет свою работу. Об этом сообщил в понедельник сирийский телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на министра транспорта страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 19 февраля аэропорт примет первый рейс из Дамаска.