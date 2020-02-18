Модный дом Chanel принял решение отложить майский показ в Китае из-за коронавируса, сообщает радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Chanel следит за ситуацией. Здоровье и благополучие нашей команды и клиентов - наш приоритет", - цитирует радиостанция заявление компании.

Модный дом Chanel отметил, что следует рекомендациям китайских властей.

Это дефиле должно было стать воспроизведением декабрьского показа в Париже под названием 31 rue Cambon. Его темой были художественные ремесла и квартира Габриэль Шанель. Декорации были изготовлены по проекту режиссера Софии Копполы.