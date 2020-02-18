Власти Китая опубликовали циркуляр, в котором предусматривается присвоение звания "павших героев" медицинским работникам и другим людям, погибшим в борьбе с эпидемией пневмонии COVID-19, вызванной новым коронавирусом.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", в документе сказано, что звание присвоят участникам борьбы с заболеванием, которые погибли вследствие прямых контактов с предполагаемыми или подтвержденными случаями заболевания, передает Day.Az со ссылкой на trud.ru.

Они заразились коронавирусом во время выполнения служебных обязанностей, в том числе, по диагностике, лечению, уходу за больными, контролю внутрибольничной инфекции, сбору образцов, выявлению патогенных организмов и переносу пациентов.

В документе отмечается, что "при соблюдении определенных критериев" звание "павших героев" также может быть присвоено другим людям, пожертвовавшим собой в борьбе с эпидемией.

В документе также делается акцент на выражении соболезнования и выплате компенсации семьям павших героев.

Циркуляр был подготовлен министерством по делам ветеранов КНР и Управлением по политической работе Центрального военного совета.

Напомним, что в начале месяца в Ухане - эпицентре эпидемии - умер врач-офтальмолог Ли Вэньлян, предупреждавший об угрозе заболевания и едва не попавший за это в тюрьму.