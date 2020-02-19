Причина исчезновения малайзийского "Боинга" MH730 - самоубийство пилота. По крайней мере, так с самого начала считали власти Малайзии, сообщил бывший австралийский премьер-министр Тони Абботт в эфире Sky News Australia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мне ясно дали понять в самых верхах малайзийского правительства, что с самого начала они думали, что это было самоубийство пилота с массовым убийством", - объяснил Абботт, на момент катастрофы возглавлявший правительство Австралии. Он отказался уточнять, кто именно снабдил его такой информацией.

Абботт подчеркнул, что исчезновение должны досконально расследовать страны, граждане которых были в числе пассажиров и членов экипажа лайнера.

19 июня 2019 года стало известно, что пилот самолета Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне, убив пассажиров. Как выяснили эксперты, пилоты рейса MH370 отклонили самолет от курса. Вину за это возлагают именно на Захарию Ахмад Шаха: сообщается, что он воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе. Он также испытывал проблемы в личной жизни: жена ушла от него, он был одинок и находился в депрессии. Малайзийские власти не озвучивали публично версию о его вине.

В октябре 2018 года британский сыщик-любитель заявил о том, что увидел обломки самолета на спутниковых снимках в картах Google. До этого Boeing таким же образом отыскал австралийский специалист по расследованию авиакатастроф, но в указанном им месте самолета не оказалось.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.