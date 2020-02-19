В Иране умерли двое больных коновирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оба пациента одной из больниц города Гум проходили курс лечения из-за проблем с дыханием, но анализы показали, что они заражены коронавирусом. Оба больных скончались.

Отметим, сегодня иранские официальные лица впервые подтвердили обнаружение коронавируса у двух человек.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о том, что в последние 2 дня были обследованы несколько человек с подозрением на коронавирус.