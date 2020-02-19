https://news.day.az/world/1204626.html В Иране умерли двое больных коронавирусом
В Иране умерли двое больных коронавирусом
В Иране умерли двое больных коновирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оба пациента одной из больниц города Гум проходили курс лечения из-за проблем с дыханием, но анализы показали, что они заражены коронавирусом. Оба больных скончались.
Отметим, сегодня иранские официальные лица впервые подтвердили обнаружение коронавируса у двух человек.
Министерство здравоохранения Ирана сообщило о том, что в последние 2 дня были обследованы несколько человек с подозрением на коронавирус.
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