В московских аэропортах отменили и задержали почти 20 рейсов, передает сервис "Яндекс. Расписания".

Сообщается, что во Внуково задержан один рейс, а также отменено два.

Кроме того, в Домодедово задержано девять и отменено два рейса.

При этом в Шереметьево задержано четыре рейс.

Однако в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.