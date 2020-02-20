https://news.day.az/world/1204646.html В Москве задержано и отменено почти 20 рейсов
В Москве задержано и отменено почти 20 рейсов
В московских аэропортах отменили и задержали почти 20 рейсов, передает сервис "Яндекс. Расписания".
Сообщается, что во Внуково задержан один рейс, а также отменено два.
Кроме того, в Домодедово задержано девять и отменено два рейса.
При этом в Шереметьево задержано четыре рейс.
Однако в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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