Канцлер Германии Ангела Меркель отменила поездку в немецкий Галле в связи со стрельбой в Ханау, ее постоянно информируют о ходе расследования, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Канцлер Меркель отменила свою поездку в (академию естествоиспытателей - ред.) "Леопольдина" в Галле из-за убийств в Ханау... Федеральный канцлер постоянно получает информацию о ходе расследования", - сообщил Зайберт в Twitter.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый участник стрельбы был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.

Генеральная прокуратура ФРГ занялась расследованием стрельбы, позже сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя ведомства.

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.