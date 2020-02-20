В Красноярский край экстрадирован мужчина, два десятка лет скрывавшийся от органов следствия в разных странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ6, следователи Красноярского края 22 года не могли найти мужчину, который совершил убийство.

На тот момент злоумышленнику, гражданину Армении, было 22 года. По предварительной версии следствия, вечером 6 декабря 1998 года иностранец распивал спиртное в одном из частных домов поселка Солонцы Емельяновского района. Во время застолья он поссорился с девушкой, которая также была участницей домашней вечеринки. За свою возлюбленную вступился 29-летний супруг. Между мужчинами начался словесный конфликт, который очень быстро перерос в драку. В итоге армянин достал нож, который у него был с собой, и несколько раз ударил оппонента, причинив пострадавшему смертельные ранения, сообщает Красноярск онлайн.

Не желая отвечать по закону, иностранец скрылся от органов следствия сначала на территории Армении, а затем в Чехии. В 2018 году злоумышленник переехал в Австрию, где жил по поддельным документам гражданина, внешне очень на него похожего. В этом же году армянина задержали за кражу, во время проверки документов выяснилось, что и гражданин, которому принадлежит паспорт, - не чист перед законом и подозревается в совершении нескольких преступлений.

В итоге, чтобы не отвечать за чужие нарушения закона, злоумышленник, живший под чужим паспортом, дал признательные показания о том, что документы не его. А также рассказал, что правоохранительные органы России разыскивают его за совершение убийства.

После отбытия уголовного наказания в Австрии злоумышленник экстрадирован в Россию и сейчас дает признательные показания в убийстве 22-летней давности.