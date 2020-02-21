Манифестации противников пенсионной реформы во Франции собрали в четверг 92 тыс. участников по всей стране.

Об этом сообщает в четверг телеканал C News со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что протестный марш в Париже собрал 7,2 тыс. человек. Это заметно меньше, чем две недели назад, когда на прошлую централизованную акцию профсоюзов 6 февраля вышли 121 тыс. человек по всей стране, из них 15,2 тыс. - во французской столице.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря прошлого года. В акциях протеста участвуют представители самых разных профессий, они выступают против повышения до 64 лет возраста, с которого пенсия во Франции, согласно планам правительства, должна выплачиваться в полном объеме. Авторы реформы рекомендуют упразднить 42 особых пенсионных режима, предусматривающих льготы для ряда профессий, и перейти к универсальной системе, что также вызывает недовольство граждан.