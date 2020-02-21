Выборы в Меджлис (однопалатный парламент) пройдут в пятницу в Иране. Избирателям предстоит выбрать из 7148 кандидатов, в числе которых почти 800 женщин, 290 парламентариев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Избирательные участки по всей стране откроются в 08:00 по местному времени. Голосование продлится до 20:00, однако работа участков может быть продлена при необходимости. Первые предварительные результаты, как ожидается, будут известны уже на следующий день, но сроки оглашения могут быть перенесены по решению штаба по проведению выборов.

Депутаты избираются прямым тайным голосованием на четыре года. Порога явки, при достижении которого выборы признают состоявшимися, нет. В то же время в последние дни ключевые иранские политики, включая президента Ирана Хасана Роухани и духовного лидера и руководителя ИРИ Али Хаменеи, активно призвали избирателей принять участие в голосовании. Согласно данным иранского государственного Студенческого центра опросов общественного мнения, только 21% жителей Тегерана заявили о готовности прийти на избирательные участки.

Кроме того, за два дня до выборов власти Ирана объявили о том, что два человека в городе Кум, у которых были выявлены симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, умерли в больнице. Это первые случаи выявления данного заболевания в стране. В четверг министерство здравоохранения объявило о трех новых случаях заражения в Куме и городе Арак.