Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18264 человека. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за сутки были зафиксированы 118 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 2109 человек были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 75,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 889.

Китайские власти отметили, что на территории 31 провинции в настоящее время больны 54965 человек, состояние 11,6 тыс. из которых оценивается как тяжелое.

Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в провинции Хубэй - 115 случаев. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено 62,4 тыс. случаев заражения. Более 1,4 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.