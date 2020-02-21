В Сети набирает популярность видео того, как сафари-гид невозмутимо отреагировал на то, как слон в ЮАР несколько раз пнул его, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как передает Daily Mail, эти кадры были сделаны в Национальном парке Крюгера. 34-летний Юджин Троски чинил ограждение водопоя, когда к нему подошло стадо слонов. Мужчина сел под дерево, надеясь остаться незамеченным, но один из слонов все же обратил на него пристальное внимание.

Животное ощупало хоботом ногу сафари-гида и трижды пнуло его, но Троски сохранял невозмутимость, а после сказал слону: "Отходи".

Юджин признался, что на самом деле сильно нервничал, но посчитал, что слон - не агрессивный, а любопытный.

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