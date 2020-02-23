Неизвестные выстрелили в витрину кальянной в германском Штутгарте, никто не пострадал.

Об этом сообщило в субботу агентство ДПА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Владелец заведения заметил следы от выстрелов вечером, в тот момент никого в здании не было. Когда конкретно произошел инцидент, неизвестно. Ведется следствие. Существенных подробностей не приводится.

Инцидент привлек внимание местных СМИ на фоне трагедии, которая произошла в среду в городе Ханау: там правый экстремист расстрелял посетителей двух кальянных баров. В результате погибли 9 человек. Также нападавший убил свою мать и застрелился сам.