https://news.day.az/world/1205507.html В Штутгарте неизвестные открыли огонь по кальянной
В Штутгарте неизвестные открыли огонь по кальянной
Неизвестные выстрелили в витрину кальянной в германском Штутгарте, никто не пострадал.
Об этом сообщило в субботу агентство ДПА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Владелец заведения заметил следы от выстрелов вечером, в тот момент никого в здании не было. Когда конкретно произошел инцидент, неизвестно. Ведется следствие. Существенных подробностей не приводится.
Инцидент привлек внимание местных СМИ на фоне трагедии, которая произошла в среду в городе Ханау: там правый экстремист расстрелял посетителей двух кальянных баров. В результате погибли 9 человек. Также нападавший убил свою мать и застрелился сам.
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